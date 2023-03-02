الرافدين يطلق النظام الالكتروني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

2023/03/02 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق النظام الإلكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكر بيان للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي وامتثالا وتطبيقا للمعايير والمتطلبات […]

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