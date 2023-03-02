أحدهم يرتدي حزاما ناسفا.. قتل ثلاثة إرهابيين في الانبار

2023/03/02 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة إرهابيين في قضاء هيت بمحافظة الانبار.

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