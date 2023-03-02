نائب محافظ كربلاء: لا قطع للطرق اثناء الزيارة الشعبانية

2023/03/02 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب محافظ كربلاء المقدسة جاسم

الفتلاوي ان الطرق لن تشهد انقطاعا

اثناء زيارة النصف من شعبان بالاتفاق مع

الجهات الامنية التي ستباشر بتطبيق

الخطة الامنية الخاصة بالزيارة .

وقال القتلاوي في تصريح صح

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