الموارد: خطة لتوزيع المياه واستخدام الخزين الستراتيجي بثلاث بحيرات

2023/03/02 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

الخميس، إعداد خطة لتوزيع المياه

واستخدام الخزين الستراتيجي في ثلاث

بحيرات غربي العراق، فيما أكدت تأمين

المياه الكافية للزراعة ومعالجة أزمة

شحها في الأنبار.

وقال مدي

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