مدير الوكالة الذرية يزور إيران الجمعة وواشنطن تحذر: لن نسمح بحصول طهران على سلاح نووي

2023/03/02 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية

الإيرانية -اليوم الأربعاء- أن مدير

الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل

غروسي سيزور إيران بعد غد الجمعة لحضور

اجتماعات رفيعة المستوى.

وتأتي الزيارة وسط مناقشات مع

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