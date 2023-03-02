بوتين يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي بعد خطف رهائن

2023/03/02 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو- (رويترز)

أعلن نائب بالبرلمان الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي في وقت لاحق، الخميس.ويأتي الاجتماع بعدما قال مسؤولون إن مجموعة مخربين أوكرانية تسللت إلى روسيا وخطفت رهائن في منطقة بريانسك الحدودية.

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