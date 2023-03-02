نوري المالكي نائبا لرئيس الجمهورية

2023/03/02 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بتكليف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد كلف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، نائبا له".

وتابع، أن "المالكي سيباشر اعماله قريبا في منصبه".

يشار الى أن في 2016، اصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، حكما بنقض قرار لرئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي يتعلق بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب.

وكان العبادي اصدر في التاسع من اب/اغسطس 2015 قراره بالغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد يومين على قرار العبادي، دون اجراء تعديلات على الدستور.

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