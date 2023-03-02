النزاهة: ضـبـط 19 حاوية اجهزة اتصالات معـدة لتمريرها داخـل العـراق والتحفـظ عليها

2023/03/02 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضـبـط 19 حاوية اجهزة اتصالات معـدة لتمريرها داخـل العـراق والتحفـظ عليها في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة وبحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) بأنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن، بالاشتراك مع فريق الخبراء الفنيِّين في هيئة الإعلام والاتّصالات في المُحافظة، من ضبط وإحباط محاولة تهريب (19) حاويةً من ميناء أم قصر الشمالي".

وبينت الدائرة أنَّ" الحاويات كانت تحتوي على أجهزة اتصالاتٍ سلكيَّـة ولاسلكيَّة وأجهزة تكنولوجيا معلومات، كان يُراد إدخالها إلى البلد دون مُوافقة هيئة الإعلام والاتّصالات والأجهزة الأمنيَّـة المُختصَّة".

وأضافت أنَّ "الأجهزة اشتملت على هوائيَّات اتجاهيَّة تعمل ضمن حزمة الانترنيت وسيرفرات وكيبلات، فضلاً عن كابينات وبطاريات تُستخدَمُ ضمن منظومة الاتصالات اللاسلكيَّة".

وأشارت إلى أنَّ "إدخال هذه الأجهزة إلى البلد يتطلَّب مُوافقاتٍ أمنيَّةٍ وفنيَّةٍ قبل عمليَّة الاستيراد"، مُنوِّهةً بأنَّ "المنفيست ذكر أنَّ المواد الموجودة في الحاويات عبارةٌ عن أجهزة اتصال (أنف وأذن)".

وأكَّدت أنَّه "تمَّ إيداع الحاويات المضبوطة في إحدى ساحات الكشف، وإشعار إدارة الميناء والگمرك بعدم التصرُّف بالمواد؛ إلا بعد صدور قرارٍ عن محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة بخصوصها".





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