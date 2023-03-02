بوتين: نواجه عملا إرهابيا في بريانسك الحدودية مع اوكرانيا

2023/03/02 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يحدث في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، اليوم الخميس، بـ "العمل الإرهابي"، حيث أعلنت وسائل إعلام روسية احتجاز رهائن من جانب مسلحين أوكرانيين.

وقال بوتين في كلمة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "إرهابيين اقتحموا مناطق مدنية وأطلقوا النار على السكان"، موضحا أن معركة موسكو الأساسية "هي ضد الإرهابيين والنازيين الجدد".

وكان مسؤولون روس قالوا إن مخربين أوكرانيين عبروا الحدود إلى غرب روسيا وهاجموا قرى محلية، الخميس، فيما تدخل الحرب بين البلدين عامها الثاني.

ووسط تضارب في التقارير الأولية، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن القتال ضد وحدة التخريب كان يدور في منطقة بريانسك.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله، إن "أنشطة للقضاء على القوميين الأوكرانيين المسلحين الذين انتهكوا حدود الدولة" جارية.

وكانت "تاس" قد أوردت نقلا عن سلطات إنفاذ القانون الروسية في وقت سابق، أن المخربين يحتجزون ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن.

وقال الحاكم المحلي إن مجموعة المخربين أطلقت النار على سيارة هناك، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

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