2023/03/02 | 16:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أحبطت هيئة النزاهة الاتحادية، محاولة تهريب أجهزة اتصالاتٍ سلكيَّة ولاسلكيَّة، وأجهزة...

ظهرت المقالة 19 حاوية معدة لتهريب أجهزة اتصالات وتكنولوجيا معلومات في ام قصر أولاً على المسلة.

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