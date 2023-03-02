هيبت الحلبوسي: افتتاح محطة كهرباء في الرمادي وتشكيل فريق للارتقاء بواقع الكهرباء بالأنبار

2023/03/02 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية هيبت الحلبوسي، افتتاح محطة كهرباء في الرمادي، مشيراً إلى تشكيل فريق للارتقاء بواقع الكهرباء بالأنبار.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر إنه “شاركنا في افتتاح محطة كهرباء الحوز الثانوية في الرمادي بسعة بطاقة 33/11 kva بحضور وزير الكهرباء ومحافظ الأنبار وعدد من أعضاء مجلس النواب”.

وأضاف “شكلنا فريق عمل مع الوزير للإسراع في إنجاز محطة الأنبار المركبة ومحطة الحبانية الاستثمارية للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في الأنبار”.

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