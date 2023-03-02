2023/03/02 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل التضخم السنوي في منطقة اليورو قراءة في الشهر الماضي أعلى من توقعات الخبراء رغم انخفاض التضخم في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الماضي.

ووفقا لبيانات “يوروستات” فقد تباطأ التضخم السنوي في منطقة اليورو، وفقا للتقديرات الأولية، في فبراير الماضي إلى 8.5% من 8.6% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله.

وجاءت نتيجة شهر فبراير الماضي (8.5%) مخالفة لتوقعات المحللين الذين أشاروا إلى 8.2% وفقا لاستطلاع أجرته بوابة DailyFX.

المصدر: برايم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التضخم في منطقة اليورو يخالف توقعات الخبراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التضخم في منطقة اليورو يخالف توقعات الخبراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).