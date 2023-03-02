حركة فتح : قتيل وجرحى باشتباكات داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان 

2023/03/02 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 11 كانون الاول/ديسمبر 2021 من مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان © ا ف ب محمود زيات صيدا (لبنان) (أ ف ب) – قتل شخص وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت ليل الأربعاء الخميس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، على ما أفاد مسؤول فلسطيني الخميس.وقال اللواء […]

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