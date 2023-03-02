مقتل ثمانية أشخاص بانفجار لغم أثناء جمع الكمأة في سوريا 

2023/03/02 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجمع كثير من السوريين عن الكمأة في الصحراء لبيعها بأسعار مرتفعة والمساعدة في تغطية نفقاتهم في البلد الذي مزقته الحرب.بائع يرتب الكمأة على جانب الطريق في دمشق في 1 آذار/مارس 2023 © اف ب لؤي بشارة بيروت (أ ف ب) – قتل ثمانية مدنيين وأصيب أكثر من 35 آخرين بجروح الخميس جراء انفجار […]

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