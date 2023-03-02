شولتس: الحلفاء الغربيون يناقشون مع كييف ضمانات أمنية “مستقبلية”

2023/03/02 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة في مجلس النواب في برلين في 2 آذار/مارس 2023 © ا ف ب أود أندرسن برلين (أ ف ب) – قال المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب أمام البرلمان الخميس إن ألمانيا ودولا حليفة تجري محادثات مع كييف بشأن ضمانات أمنية مستقبلية.وأوضح شولتس الذي سيستقبله جو […]

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