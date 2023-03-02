غوتيريش يؤكد من نينوى دعم الأمم المتحدة لجهود العراق في إعادة النازحين

2023/03/02 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس دعم

الأمم المتحدة لجهود العراق في إعادة

النازحين.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن مستشار ال

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