التربية تعلق على “تسمم” تلاميذ في الجبايش

2023/03/02 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت وزارة التربية، اليوم الخميس، على مزاعم وجود حالات تسمم في إحدى المدارس بقضاء الجبايش بمحافظة ذي قار.

وذكر بيان للتربية أنه “إشارة الى ما تداوله بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الأخيرين عن وجود حالات تسمم في إحدى المدارس بقضاء الجبايش بمحافظة ذي قار والتي أشير الى انها بسبب التغذية المدرسية، نؤكد للجميع بأن وزارة التربية حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها الطلبة”.

وأضافت الوزارة، أن “المواد تخضع للفحوصات المختبرية من الجهة المختصة وهي وزارة الصحة، فضلا عن مراقبة فرق المنظمة الدولية للتغذية، ونرافق لكم نتائج الفحوصات المختبرية لقطاع الأهوار”.

وتابع: “نأمل من كل الجهات دعم هذا المشروع وتعزيزه لكونه مساهما في صحة البنية الجسدية للتلاميذ ويشكل محفزا جاذبا للتعليم في المناطق الفقيرة والمحرومة”.

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