2023/03/02 | 17:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعم الأمم المتحدة لجهود...

ظهرت المقالة غوتيريش من نينوى: الأمم المتحدة تدعم جهود العراق في إعادة النازحين أولاً على المسلة.

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