منتدى اربيل السنوي.. العبادي: بحال لم تنجح هذه الحكومة سيتضرر المواطن كثيراً

2023/03/02 | 17:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكون مؤسسات الدولة حيادية وقوية.

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