مستشار السوداني: خطة فك الاختناقات المرورية تندرج ضمن المعالجات السريعة للمشاكل الخدمية

2023/03/02 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال هشام الركابي مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان :"خطة فك الاختناقات المرورية تندرج ضمن المعالجات السريعة للمشاكل الخدمية"..



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