الانواء الجوية تحدد موعد انطلاق

2023/03/02 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الانواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن الموعد المتوقع لبدء ماراثون العواصف الترابية في البلاد، مؤكدة انها لن تكون خلال اذار الجاري.

وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العواصف الترابية وفق المعتاد تبرز خلال شهر نيسان وما بعده وما سجل قبل يومين هو تصاعد غبار خفيف بسبب تغير سرعة الرياح من 20-30 م الى 30-40 م وكان في مناطق محددة".

واضاف، انه "ليس هناك اية مؤشرات او تحذيرات من قسم التنبؤ الجوي بقرب وصول عواصف ترابية كثيفة إلى العراق خلال اذار الجاري"، لافتا الى ان "الاجواء امام متغيرات ستبدأ في نيسان القادم وتصاعد الغبار الخفيف وارد بحسب سرعة الرياح بين فترة واخرى".

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