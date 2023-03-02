2023/03/02 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الانباء عن وجود حالات تسمم في إحدى المدارس بقضاء الجبايش بمحافظة ذي قار.

وقال المتحدث باسم التربية كريم السيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة حريصة على سلامة الطلبة"، مبيناً أن "مواد التغذية المدرسية تخضع للفحوصات المُختبرية من قبل وزارة الصحة"، منوهاُ الى ان "فرق المنظمة الدولية للتغذية تعمل على مراقبة المواد في قطاع الاهوار – الجبايش/ ذي قار".

واستقبلت الأجهزة الطبية في مستشفى قضاء الجبايش جنوبي المحافظة 10 طلاب ابتدائية مساء الثلاثاء الماضي، تعرضوا للتسمم"، وكان سبب التسمم غامضاً ولم يتم تحديده، حيث فتح تحقيق عال المستوى بالموضوع لمعرفة ملابساته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح بشأن وجود حالات تسمُم في إحدى المدارس بقضاء الجبايش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح بشأن وجود حالات تسمُم في إحدى المدارس بقضاء الجبايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).