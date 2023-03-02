بعثة الاتحاد الاوروبي: اقتصاد العراق يوفر وظائف بنسبة 33% فقط للباحثين عن عمل

2023/03/02 | 17:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ان الاقتصاد العراقي يقدم وظائف بنسبة 33% للاشخاص الراغبين بالعمل وهي نسبة تعادل نصف مايسجل في البلدان المجاورة.

وقال وزير العمل، أحمد الأسدي، في خلال حفل إطلاق منصة مهن: إنها “أول منصة على مستوى العراق للربط بين الشباب الباحث عن العمل ولا نسميه العاطل عن العمل”، مبيناً أنها “منصة للربط بين الباحث عن العمل والقطاع الخاص وما يحتاج إليه من عمالة ماهرة ومتنوعة وبين الأدوات الحكومية لتشجيع وتنشيط العمل”.

بدورها، قالت رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي للعراق، بابرا إبجر، في كلمة بالحفل، إنَّ “الهدف المركزي من تعاوننا مع العراق هو خلق فرص عمل محترمة لجميع العراقيين وبالأخص الشباب وتبقى جودة العمل هي أحد الأشياء الرئيسة”.

وأشارت إلى أنه “في العراق هناك تحديات كبيرة ومتعددة وقلة فرص العمل واحدة من أكثر المخاطر على الاستقرار الاجتماعي وبالنسبة للشباب فإنَّ عدم توفر عمل للبعض منهم يعد محركاً رئيساً للهجرة غير المنتظمة إلى الاتحاد الاوروبي”.

وأكدت إبجر أنَّ “معدل النفوس مقارنة بالتوظيف وفقاً لمسوح سوق العمل التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء يبين أنَّ الاقتصاد العراقي يقدم وظائف بنسبة 33 %‎ للأشخاص الراغبين بالعمل وهي نسبة قليلة للغاية مقارنة بالبلدان المجاورة ، إذ إنَّ النسبة تكون 60 % تقريباً لديهم، وهذا يترجم المعدل العالي لبطالة الشباب العراقي الذي يشكل 36 %”.

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