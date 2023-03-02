الصحة النيابية تشدد بضرورة إبقاء فحوصات DNA مركزياً في بغداد

2023/03/02 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، على ضرورة ابقاء فحوصات التطابق DNA مركزيا في بغداد، عازية الامر الى وجود عوائق فنية لا تسمح بفتح مختبرات اخرى في المحافظات.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس […]

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