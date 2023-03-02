2023/03/02 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير التعليم والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، دعمه الكامل لكليات الطب وبيئة التعليم الطبي في العراق.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “وزير التعليم كرم الخريجين الأوائل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يؤكد دعمه دعمه الكامل لكليات الطب في العراق المركز الخبري الوطني.

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