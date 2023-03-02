2023/03/02 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور أمر باستقدام مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينهم وكيل وزير حالي، على خلفيَّة إحداث الضرر بالمال العام..



يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: أمر استقدام لوكيل وزير الهجرة والمهجرين الحالي وعدد من المسؤولين فيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: أمر استقدام لوكيل وزير الهجرة والمهجرين الحالي وعدد من المسؤولين فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).