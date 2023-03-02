نيجيرفان بارزاني: سياستنا في كردستان هي دعم حكومة السوداني

2023/03/02 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الخميس، ان :"سياستنا في كردستان هي دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأكد بارزاني في منتدى أربيل السنوي الثاني، ان السوداني "لديه رغبة في حل المشكلات" بين بغداد والإقليم.

وأضاف "عمقنا الاستراتيجي هو بغداد" مشدداً على، أن "مستقبل العراق سيكون أفضل في حال المضي باتجاه الفيدرالية وترسيخ أسسها".

وأوضح بارزاني، أن "العراق واقليم كوردستان هو موضع اهتمام كبير جدا على المستوى الدولي، واستقرار وأمن العراق يؤثر بشكل إيجابي على استقرار الإقليم، منوها إلى أن "قوة اقليم كوردستان ليست خطرا على العراق والعكس صحيح، ونحن نكمل بعضنا بعض".

كما أشار رئيس الإقليم، إلى أن "كوردستان تعمل وتتحرك ضمن إطار الدولة العراقية وعلى أساس الدستور والموقف السياسي".

ولفت إلى، أن "العراق يمرُّ بمرحلة جديدة والدول تنظر إليه بأنه يعيش في حالة نهض سياسية وإقتصادية، وفي هذا الإطار إقليم كوردستان يستطيع أن يعمل على استقرار العراق والأمن في المنطقة بأسرها".

واستطرد بارزاني، بالقول إن "العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان يستطيع أن يؤدي دوراً فاعلاً في مجال الطاقة، وهناك فرصة ذهبية لهما من أجل أن يؤديا دوراً جاداً ومهماً في ملف الطاقة".

وتابع، إن "العراق لا يستطيع أن يكون جزءاً من الأقطاب المتصارعة في العالم، ولا يمكنه التحيز لقطب على حساب قطب آخر ويمكنه أن يكون جسراً لإيجاد الحل بين الأقطاب وهو ما يحصل حالياً".

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