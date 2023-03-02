2023/03/02 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yvdnCSVBmVQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني ينقلب على الاطار التنسيقي.. تغييرات كبرى واقالة وزراء مقربين من ايران!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني ينقلب على الاطار التنسيقي.. تغييرات كبرى واقالة وزراء مقربين من ايران!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).