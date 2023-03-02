"البنك المركزي" يعلن زيادة المبلغ الأسبوعي لشركات الصرافة الى مليوني دولار

2023/03/02 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الخميس، زيادة سقف المبلغ النقدي

الأسبوعي المخصص لشركات الصرافة فئة "A"

الى مليوني دولار، فيما طالبها باعتماد

المنصة الالكترونية للحصول على الدولار

حصراً.

وقال البنك

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