رئاسة الجمهورية تكشف حقيقة تكليف المالكي بمنصب النائب الأول للرئيس

2023/03/02 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس،

حقيقة تكليف زعيم ائتلاف دولة القانون

نوري المالكي بمنصب النائب الأول لرئيس

الجمهورية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة عالية

الجبوري، انه "لا يوجد لدينا أي تبليغ

بتكليف

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