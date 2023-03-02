الرشيد يوجه فروعه المعنية ببيع الدولار الدوام يومي الجمعة والسبت

2023/03/02 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد اليوم الخميس ، عن توجيه فروعه المعنية ببيع الدولار الدوام يومي الجمعة والسبت.

وقال المصرف بيان ان “القرار لغرض استقبال المسافرين علما ان الفروع المخصصة هي عشرة فروع في جانبي الكرخ والرصافة”.

واضاف ان “الفروع هي (ارخيته/ الملعب/ الامام الاعظم/ المحمودية/ البياع/ المأمون/دجلة/ ثورة العشرين/ الشعلة/ الكرخ)”.

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