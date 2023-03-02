القانونية النيابية توضح سبب تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2023/03/02 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، سبب تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت إلى التوجه للاستعانة بالمفوضية لإيجاد صيغة مقبولة للقانون.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد فواز للوكالة الرسمية إنه” كان من المقرر إجراء القراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بجلسة مجلس النواب الإثنين الماضي، إلا أن مجموعة من المستقلين طالبوا بإرجاء مناقشته والتصويت عليه لإيجاد صيغة حل عادلة”.وأضاف، أن” هنالك توجها لأخذ رأي ذوي الشأن في المفوضية العليا للانتخابات للوصول إلى هذا الهدف، وهنالك مساع كذلك لإيجاد أفضل صياغة للقانون الانتخابي لجذب الناخب العراقي وإقناعه بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات خصوصا وأن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت متدنية”.

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