2023/03/02 | 18:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ان سياستنا في كردستان هي...

ظهرت المقالة نيجيرفان بارزاني: رئيس الوزراء لديه رغبة في حل المشكلات بين بغداد والإقليم أولاً على المسلة.

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