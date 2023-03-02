2023/03/02 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..غضب نجم الربيعي بعد سؤاله عن ارباح هيئة السياحة في العراق

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غضب نجم الربيعي بعد سؤاله عن ارباح هيئة السياحة في العراق قناة التغيير الفضائية.

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