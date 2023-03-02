2023/03/02 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، أن الخلاف السياسي لاينبغي ان يؤثر على إجراء الانتخابات ويجب اجرائها في اقليم كردستان هذا العام.وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني: يجب إجراء الانتخابات هذا العام والخلاف السياسي لن يؤثر عليها المركز الخبري الوطني.

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