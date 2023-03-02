2023/03/02 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة سقف المبلغ النقدي الأسبوعي المخصص لشركات الصرافة فئة “A” الى مليوني دولار.وقال البنك المركزي في وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/إنه “تقرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



“المركزي” يعلن زيادة المبلغ الأسبوعي لشركات الصرافة الى مليوني دولار المركز الخبري الوطني.

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