من أول أبريل.. السيسي يوجه بزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي

2023/03/02 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات وأجور العاملين بالدولة ورفع حد الإعفاء الضريبي.

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