النزاهة تحبط ادخال أجهزة اتصالات في ميناء ام قصر

2023/03/02 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن احباط محاولة تهريب أجهزة

اتصالاتٍ سلكيَّة ولاسلكيَّة، وأجهزة

تكنولوجيا معلومات في ميناء أم قصر

الشمالي.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في

بيان، ان "فري

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