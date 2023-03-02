الشرطة يختار ملعبه لخوض مباريات بطولة الأندية العربية

2023/03/02 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي الشرطة، اليوم الخميس، عن

ملعبه الذي سيخوض عليه مبارياته في

بطولة الملك سلمان للأندية العربية

الأبطال بنسختها المقبلة.

وقال النادي، ان "ملعب كربلاء الدولي،

الذي يتسع لـ30 ألف مقعد، سيكون المل

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