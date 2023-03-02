التربية توضح بشأن حالات التسمم في إحدى مدارس ذي قار

2023/03/02 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس،

توضيحا بشأن الانباء المتداولة عن وجود

حالات تسمُم في إحدى المدارس بقضاء

الجبايش بمحافظة ذي قار.

وقال المُتحدث الرسمي لوزارة التربية

كريم السيد في بيان تلقته وكالة ن

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