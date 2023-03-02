ما الذي ينتظر النيادي؟ .. كيف يعيش رواد الفضاء؟

2023/03/02 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء إقامتهم على متن محطة الفضاء الدولي ، يتعين على رواد الفضاء العيش والعمل في بيئة مختلفة تمامًا عن الأرض، فبينما تظل احتياجاتهم كما هي: الأكل والشرب، الذهاب إلى المرحاض، الاغتسال، والحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم، تغير ظروف انعدام التوازن من أداء تلك المهام اليومية.

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