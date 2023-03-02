2023/03/02 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 6 متهمين بجرائم تهريب الأدوية والأسلحة والآثار في ثلاث محافظات.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 مهربين للآثار والأسلحة في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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