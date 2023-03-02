المندلاوي يدعو الشركات الصينية الى تطوير البنى التحتية في العراق

2023/03/02 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، الشركات الصينية إلى المساهمة بتطوير البنى التحتية في العراق.وذكر مكتب المندلاوي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “النائب الأول لرئيس […]

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