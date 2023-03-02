2023/03/02 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، بعد مساهمته في فوز فريقه ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون، مساء أمس الأربعاء، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للـ"فيفا" على موقع "تويتر"، صورة للنجم محمد صلاح، معلقا عليها: "الوصول إلى القمة هي الخطوة الأولى، الحفاظ على القمة الخطوة الأصعب لكنها ممكنة بالجد والعمل".

وجاء ذلك، بعد أن حقق محمد صلاح رقما مميزا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه وولفرهامبتون (2-0)، مساء أمس الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة "للبريمير ليغ".

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

ونجح النجم المصري بذلك في تسجيل 20 هدفا وأكثر للموسم السادس على التوالي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 127 هدفا بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي للمهاجم المعتزل روبي فاولر، الهداف التاريخي لفريق ليفربول في “البريميرليغ” برصيد 128.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يوجه رسالة "مشفرة" لمحمد صلاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يوجه رسالة "مشفرة" لمحمد صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).