مجزرة الجيايلة.. 12 متهمًا أمام القضاء و5 تجري ملاحقتهم

2023/03/02 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني رفيع، اليوم الخميس، عن اخر مستجدات ملف تعقب المتورطين بجريمة قرية الجيايلة في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الامنية اعتقلت 18 شخصا مشتبها به خلال الايام الاولى من الجريمة البشعة في قرية الجيايلة بديالى والتي راح ضحيتها 12 مدنيا بين قتيل وجريح".

واضاف، ان "التحقيقات اثبتت براءة 6 منهم واطلق سراحهم فيما بعد فيما تم تقديم اوراق الـ12 الاخريين للقضاء العراقي لحسم ملفهم في ضوء الادلة وشهود العيان".

واشار الى ان "5 من المتورطين بالجريمة تجري ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية بالوقت الحالي"، لافتا الى ان "هناك تعاونا وثيقا من اجل حسم الملف باقرب وقت ممكن".

وكانت مزرعة قرب قرية الجيايلة ضمن قاطع شمال قضاء الخالص تعرضت الى هجوم مسلح قبل اكثر من اسبوع ما ادى الى مقتل واصابة 12 مدنيا بينهم نساء.

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