2023/03/02 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

هاجمت مجموعة مسلحة، متجراً في الأرجنتين مملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، وتركت رسالة للاعب تقشعر لها الأبدان.

وتم القبض على واحد من رجلين على دراجة نارية، ظهر على كاميرا مراقبة وهو يصعد إلى المبنى في مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي، ويطلق النار بشكل متكرر على حاجز معدني فوق النوافذ والباب الأمامي.

وتم إطلاق أكثر من 6 أعيرة نارية على المتجر، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا صن" عن وسائل إعلام أرجنتينية.

وأضاف التقرير، أن الرجلين تركا رسالة مكتوبة بخط اليد على كيس من الفحم في مكان الحادث تقول: "ميسي، نحن في انتظارك.



جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك".

يذكر أن بابلو جافكين هو رئيس بلدية روزاريو الحالي.

وزعم التقرير أيضا أن الرسالة تشير إلى أن المجرمين، ربما يحاولان ابتزاز اللاعب الفائز 7 مرات بالكرة الذهبية، موضحا أن المتجر ينتمي إلى عائلة أنتونيلا ويديره أحد أبناء عمومتها.

ويمتلك ميسي قصرا ضخما في ضواحي روزاريو يسمى "القلعة"، علما بأنه تزوج من أنتونيلا عام 2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهديد خطير لميسي.. مسلحون: نحن بانتظارك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهديد خطير لميسي.. مسلحون: نحن بانتظارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).