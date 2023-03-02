2023/03/02 | 19:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | أملاك الدولة.. عقارات منقولة مفاتيحها مصادرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OeMCvHcP67w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | أملاك الدولة.. عقارات منقولة مفاتيحها مصادرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | أملاك الدولة.. عقارات منقولة مفاتيحها مصادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).