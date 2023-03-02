اجتماع مرتقب للحزبين الرئيسيين لحسم انتخابات إقليم كردستان

2023/03/02 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعتزم الحزبان الكرديان الرئيسيان (الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني) الكردستانيان، الاجتماع الأسبوع المقبل، لحسم قضية (مقاعد المكونات والمفوضية) تمهيداً لإجراء انتخابات الإقليم.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان رؤوف، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قسمي الانتخابات في الحزبين الكورديين سيجتمعان مرة أخرى في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، لحسم قضية مقاعد المكونات ومفوضية الانتخابات”.

وأضاف رؤوف، أن “الاجتماع الأخير أفضى إلى أن تستمر الاجتماعات من أجل حسم ملف الانتخابات بما يتلاءم مع تطلعات الشعب الكوردي”.

بدوره، ذكر مسؤول الدائرة القانونية في قسم الانتخابات في الحزب هاوار محمد، أن “الحزب الديمقراطي مع اعطاء الحرية للمكونات لكي يقرروا، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فإنه يطالب بتوزيع مقاعد المكونات على الدوائر الانتخابية، وهذا لا ينسجم مع تطلعات المكونات، ولضيق الوقت، هناك مساع لحسم هذه الأمور يوم السبت المقبل”.

من جانبها، شددت ستة أحزاب كوردية في السليمانية، على ضرورة توفير بيئة ملائمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، فيما بحثت قضايا تخص الإقليم وبغداد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده كلاً من الحزب القومي الكردستاني، وحركة محبي كردستان، وحزب الخضر، وحزب التقدم الديمقراطي الكردستاني، وحزب الإصلاح الوطني، والاتحاد الوطني الكردستاني، عقد في مقر الأخير في السليمانية.

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