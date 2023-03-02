ماكرون: عصر فرنسا الإفريقية انتهى

2023/03/02 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الجالية الفرنسية في مقر إقامة السفير الفرنسي في ليبرفيل في 2 آذار/مارس 2023 © اف ب لودوفيك ماران ليبرفيل (أ ف ب) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في ليبرفيل إن عصر “فرنسا الإفريقية” قد انتهى وأن فرنسا صارت الآن “محاوراً محايداً” في القارة.وقال ماكرون […]

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