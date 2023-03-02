غوتيريش يبحث مع بارزاني الاوضاع السياسية في العراق والاقليم

2023/03/02 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، وبحث معه اخر تطورات الاوضاع السياسية في العراق واقليم كوردستان والعلاقات بين اربيل وبغداد والخطوات والحوارات بينهما لحل المشكلات بين الجانبين.كذلك التقى الامين العام رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

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